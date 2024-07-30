Джанашия: «Локомотив» — кубковая команда, это у них в крови

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России между железнодорожниками и «Ростовом».

«Я не думаю, что «Локомотиву» будет тяжело в матче с «Ростовом». Потому что «Локомотив» — кубковая команда, они всегда этим славились. Это у них в крови, и от этого никуда не денешься. Поэтому железнодорожники лучше сыграют в Кубке России, чем в РПЛ. Но не думаю, что надо делать ориентир только на Кубок России, «Локомотив» будет также бороться в РПЛ», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, игра между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится сегодня, 30 июля. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 18:30 по московскому времени.