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«Это было тяжело наблюдать». Эванс — об увольнении 250 сотрудников «Манчестер Юнайтед»

«Это было тяжело наблюдать». Эванс — об увольнении 250 сотрудников «Манчестер Юнайтед»
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс высказался об увольнении около 250 сотрудников клуба после прихода нового владельца Джима Рэтклиффа.

«Многие люди потеряли работу в последние пару недель, это было тяжело и трудно видеть. Новые владельцы считают, что это то направление, в котором они хотят двигаться. Но, знаете, не всем было легко в то же время.

Есть люди, которых ты знаешь по 20 лет, и всё произошло в тот момент, когда мы уезжали в турне. Так что мы все были немного в неведении, и я уверен, что всё уладится, всё станет немного яснее, когда мы вернёмся. Это было тяжело наблюдать. Люди, которых я знаю уже очень, очень давно.

Для клуба такого огромного размера и такой текучки кадров у вас всё равно есть члены семьи, которые там работают. Моя жена работала в клубе, мой брат работал в клубе, мой отец работал в клубе. Так что здесь всегда есть люди, которые отдают все свои силы, и это их огромная заслуга. Это просто потому, что они так любят это место», — приводит слова Эванса GOAL.com.

Напомним, Эванс является воспитанником «красных дьяволов» и находился в системе клуба до 2015 года. В минувшем сезоне защитник вернулся в «Манчестер Юнайтед» и принял участие в 30 матчах во всех турнирах (один ассист).

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