БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: если сорвётся трансфер Чалова в ПАОК, он может начать страдать

Пименов: если сорвётся трансфер Чалова в ПАОК, он может начать страдать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о потенциальном трансфере форварда ПФК ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК. Ранее в СМИ появлялась информация, что уже сегодня, 30 июля, 26-летний россиянин прибудет в Грецию для подписания контракта.

«Лучше, когда нападающий голодный и хочет играть за свой клуб. Если же сорвётся этот трансфер, то Чалов может начать страдать и активнее смотреть в сторону Запада», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Материалы по теме
Какой смысл осуждать Чалова? Он сделал то, что хотел
Какой смысл осуждать Чалова? Он сделал то, что хотел
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android