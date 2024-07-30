Пименов: если сорвётся трансфер Чалова в ПАОК, он может начать страдать

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о потенциальном трансфере форварда ПФК ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК. Ранее в СМИ появлялась информация, что уже сегодня, 30 июля, 26-летний россиянин прибудет в Грецию для подписания контракта.

«Лучше, когда нападающий голодный и хочет играть за свой клуб. Если же сорвётся этот трансфер, то Чалов может начать страдать и активнее смотреть в сторону Запада», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.