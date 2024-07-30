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Александр Мостовой: «Акрон» приятно удивляет, но нельзя хвалить раньше времени

Александр Мостовой: «Акрон» приятно удивляет, но нельзя хвалить раньше времени
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о старте «Акрона» в Российской Премьер-Лиге. Клуб из Тольятти уступил «Локомотиву» (2:3) в матче 1-го тура, а во 2-м туре уверенно обыграл «Факел» (2:0).

«Акрон» приятно удивил в матче «Факелом», но они меня приятно удивили ещё в первой игре и не должны были проигрывать «Локомотиву». Однако неопытность «Акрона» привела к голевой контратаке и поражению. Обыграть воронежцев на выезде говорит о многом, потому что «Факел» — домашняя команда.

Взять «Динамо» Махачкала, которое сыграло две ничьи в двух матчах. Они бьются и имеют моменты. Команда впервые вышла в РПЛ, благодаря чему имела кураж. Но нельзя их хвалить раньше времени, как у нас любят. «Акрон» молодцы, они должны сейчас набирать очки, чтобы потом хватило. Уже потом, когда все наберут форму, будет тяжелее набирать очки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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