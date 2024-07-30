Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал мнение о приобретениях клуба в летнее трансферное окно

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал приобретения клуба в текущее летнее трансферное окно.

«Пришли Секу (Койта), (Рифат) Жемалетдинов. Помаз (Илья Помазун) вернулся из аренды. Все очень хорошие, качественные футболисты. Рифат долгое время был в «Локомотиве», знает, как играть в чемпионате. Койта тоже очень цепкий, колючий игрок, как в отборе, так и в атаке. А ещё очень требовательный к себе. По нему сразу видно: профессионал. Всё-таки мы знаем и обратные примеры среди иностранцев, тех же африканцев. Подход Секу к работе мне очень нравится. А Кругового я знаю ещё с «Уфы». Даня — очень сильный игрок, с отличной скоростью, передачей, ударом. Хорош на мяче», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.