«Атлетико» Мадрид представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025

Мадридский «Атлетико» на своём официальном сайте презентовал новую гостевую форму от американского бренда Nike, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Атлетико»

«Следуя примеру первого комплекта, посвящённого завоеванию «золотого дубля», второй комплект отдаёт дань уважения богу Нептуну, (памятник) которого мы посещаем, когда празднуем успехи такого уровня, как в сезоне-1995/1996.

Преобладающим цветом комплекта является голубой цвет моря. На внутренней стороне воротника напечатан кончик трезубца Нептуна, на этот раз красного цвета, а также края щита на груди. Кроме того, рукава и воротник украшены элегантной красно-белой окантовкой, придающей этой форме неповторимую индивидуальность», — говорится в заявлении на сайте клуба.