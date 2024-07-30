Ловчев: сейчас ни Соболев, ни Барко не вытащат «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о футболистах красно-белых Александре Соболеве и Эсекьеле Барко.

«Нет ни одного игрока, который ушёл бы из «Спартака» и жалел бы. Соболев тоже нет, вопрос только в том, что там происходит и почему именно с этим человеком. И с его другом Джикией не очень хорошо клуб поступил. Сейчас ни Соболев, ни Барко не вытащат «Спартак». «Спартак» может вытащить только команда. Здесь выдающихся игроков нет, нужна игра целой команды», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в «Локомотив» в обмен на вингера Сергея Пиняева. Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.