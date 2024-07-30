Дивеев: очень рад за Сафонова — жду не дождусь, когда начнёт играть за «ПСЖ»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Очень рад за Сафонова. Молодец. Надеюсь, что он будет играть. Мне прямо очень интересно, каково там в плане нагрузок и вообще всего. Думаю, когда приедет в сборную — расскажет. Жду не дождусь, когда он начнёт играть за «ПСЖ», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.