«Ювентус» представил гостевую форму на сезон-2024/2025

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своём официальном сайте представил новую гостевую форму от немецкого спортивного бренда adidas, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

«Окрашенная в смелый жёлтый цвет (напоминающий о цветах Турина), форма берёт знаковые полоски, которые обычно характеризуют домашнюю футболку, и переосмысливает цвета, чтобы создать мотив, который берёт своё начало в бесконечных неизведанных галактиках.

Вдохновением для формы послужило то, что всегда было характерно для нас: будущее и бесконечные возможности, маячащие на горизонте, которые нужно исследовать с духом прогресса и предвидения.

В качестве хроматической отсылки к оригинальной форме клуба розовый цвет Juventus присутствует во вставках на панелях, идущих по бокам футболки и шорт, создавая соединительную линию, которая, несомненно, будет выделяться на поле», — говорится в заявлении на сайте клуба.