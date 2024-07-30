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«Ювентус» представил гостевую форму на сезон-2024/2025

«Ювентус» представил гостевую форму на сезон-2024/2025
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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своём официальном сайте представил новую гостевую форму от немецкого спортивного бренда adidas, в которой команда будет выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Ювентус»

Фото: ФК «Ювентус»

«Окрашенная в смелый жёлтый цвет (напоминающий о цветах Турина), форма берёт знаковые полоски, которые обычно характеризуют домашнюю футболку, и переосмысливает цвета, чтобы создать мотив, который берёт своё начало в бесконечных неизведанных галактиках.

Вдохновением для формы послужило то, что всегда было характерно для нас: будущее и бесконечные возможности, маячащие на горизонте, которые нужно исследовать с духом прогресса и предвидения.

В качестве хроматической отсылки к оригинальной форме клуба розовый цвет Juventus присутствует во вставках на панелях, идущих по бокам футболки и шорт, создавая соединительную линию, которая, несомненно, будет выделяться на поле», — говорится в заявлении на сайте клуба.

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