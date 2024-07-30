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Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не получал предложений по Кевину Де Брёйне

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не получал предложений по Кевину Де Брёйне
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что «горожане» не получали предложений о трансфере бельгийского полузащитника команды Кевина Де Брёйне.

«Нет, я не говорил с ним напрямую, но клуб сообщил мне, что предложений не было. Чтобы кому‑то уйти, нужно сперва получить предложение. Не знаю, что произойдёт, но я бы, конечно, хотел, чтобы Кевин остался», — приводит слова Хосепа Гвардиоды City Xtra.

Напомним, ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад». Бельгийский полузащитник выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 382 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 170 результативными передачами.

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