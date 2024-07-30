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Дивеев: сейчас в ЦСКА запредельный настрой не только у русских, но и у иностранцев

Дивеев: сейчас в ЦСКА запредельный настрой не только у русских, но и у иностранцев
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Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о турнирных амбициях команды, а также рассказал о настрое футболистов перед матчами.

— Ты в свои 24 уже чувствуешь себя одним из самых опытных армейцев?
— Сейчас, наверное, да — как в плане игры, так и настроя на матчи. Надоело быть третьими-пятыми-шестыми. Хватит. Уже хочется быть первыми-вторыми. Цепляться за все игры и каждое очко вне зависимости от того, с кем играешь — «Акроном», «Спартаком» или «Зенитом». Надо на каждый матч настраиваться, выходить и выигрывать. На тот же «Ростов» настрой у игроков был запредельный. Причём не только у русских, но и иностранцев тоже. По их глазам было видно, что сейчас выйдут на поле и покажут всё, на что способны. Поэтому я и говорю, что в этом году мы точно будем бороться за чемпионство», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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