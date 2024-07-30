Дивеев назвал главное отличие новичка ЦСКА Секу Койта от других нападающих РПЛ

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о новом нападающем команды Секу Койта.

«В нашем чемпионате практически нет таких цепких в отборе нападающих. Максимум — перекроют, ногу выставят и всё. А Секу жёстко идёт в отбор, в ногу. Очень хороший форвард.

Понятно, что он только привыкает к нашему чемпионату и требованиям тренерского штаба. Вряд ли в прошлом клубе он играл в пять защитников. Хотя для него мало что в плане игры меняется — всё равно исполняет правого или левого инсайда. Мы ему помогаем, подсказываем. Недавно на тренировке Федя или Ванька подходили к Секу, через переводчика объясняли какие-то нюансы, как нужно загонять защитников. Он всё слушает, молодец. Хороший», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ЦСКА объявил о подписании контракта с Койта 8 июня. Последним клубом 24-летнего нападающего был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.