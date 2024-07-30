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«Зенит» поправился». Геннадий Орлов — о старте сезона РПЛ для петербуржцев

«Зенит» поправился». Геннадий Орлов — о старте сезона РПЛ для петербуржцев
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о старте сезона Российской Премьер-Лиги для «Зенита».

«Зенит» поправился, весной этого не было. И поэтому сразу появилось качество, смотрите, как каждый и техничен, и быстр. Очень хорошо подготовились физически, и вот вопрос, как сохранить. Даже игроки сейчас получают удовольствие от побед особое, и они придают им настроение для тренировочной работы хорошее. То есть это победный фон, это самое главное для команды.

Если даже и рано, такое бывает в спорте, потому что нельзя держать на одном уровне великолепном физическое состояние. Но игроки за счёт класса не опускаются ниже определённого уровня. А есть и те, кто может выйти на замену. Это такой живой момент», — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

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