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ЦСКА объявил о подписании контракта с Риванди, игрок отправится в аренду в «Бухару»

ЦСКА объявил о подписании контракта с Риванди, игрок отправится в аренду в «Бухару»
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Московский ЦСКА официально объявил о подписании контракта с иранским защитником Амиром Риванди до 2026 года. Также сообщается, что 20-летний футболист отправится в аренду в «Бухару» для получения игровой практики. Соглашение с узбекским клубом рассчитано до конца года без права выкупа.

«Амир произвёл хорошее впечатление на тренерский штаб и спортивную дирекцию клуба, поэтому было принято решение подписать контракт с талантливым футболистом. Однако в рамках получения необходимой игровой практики и дальнейшего развития Амир отправляется в аренду в Узбекистан до конца года. При этом в наших планах, чтобы зимние сборы футболист начал вместе со своими партнёрами в ЦСКА», — приводит слова заместителя генерального директора по спортивным вопросам Евгения Шевелёва пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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