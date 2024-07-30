«Стоят в центральном круге и смеются». Мостовой раскритиковал формат Кубка России

Известный отечественный футболист, экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал формат Фонбет Кубка России.

«Сейчас начнётся групповой этап Кубка России, о котором мы говорим постоянно. Мы увидим то, что многим нравится, а многим — нет. В матчах выйдут половинчатые составы, потому что в этом формате Кубка ты можешь проиграть три раза, один раз выиграть и сыграть вничью, выйдя в плей-офф с третьего места. В прошлом году мы видели много матчей, когда где-то выходили вторые или третьи составы. Это хорошо, но ты можешь несколько раз проиграть и всё равно выйти дальше с третьего места.

Поэтому особо не понимаю, зачем прогнозировать результат в матче «Спартак» — «Динамо». С одной стороны — это хорошая вывеска, но с другой, мы много раз видели, когда ребята проигрывают, но стоят в центральном круге, улыбаются и смеются. Это вообще как? Вы же проигрываете! Это благодаря этому формату Кубка России. Поэтому без разницы, кто выиграет, ведь впереди будет ещё пять матчей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.