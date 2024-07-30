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Орлов: Венделу нигде в Европе не дадут зарплату в 10 миллионов, зачем уходить из «Зенита»?

Орлов: Венделу нигде в Европе не дадут зарплату в 10 миллионов, зачем уходить из «Зенита»?
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Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Венделе.

«Конечно, не хотелось бы, чтобы он уходил. Такой игрок! Зачем уходить? Ну, я понимаю, если ему дадут там 10 миллионов зарплату, но ему не дадут нигде в Европе такой зарплаты. Тогда, может, ради будущего. А так, ну…» — заявил Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Ранее сообщалось, что Вендел близок к переходу в турецкий «Галатасарай» за € 22 млн. Напомним, в минувшем сезоне бразильский хавбек провёл 35 игр в составе «Зенита» во всех соревнованиях, где он забил четыре гола и сделал 10 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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