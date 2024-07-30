Дивеев рассказал, как игроки ЦСКА поздравили Николича с 45-м днём рождения

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался по поводу ничейного результата в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0), который проходил 20 июля, в день рождения главного тренера команды Марко Николича, а также рассказал, как игроки поздравили специалиста.

— Конечно, нам хотелось поздравить тренера как следует и подарить ему три очка в Ростове, но получилось так.

— А другие подарки были?

— Поздравили всей командой. Торт был. Только «коридора» почему-то не было — надо будет напомнить (смеётся)», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

6 июня Марко Николич возглавил ЦСКА,. Клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. В России Николич известен по работе в московском «Локомотиве». Он возглавлял клуб с 2020 по 2021 год. После этого Николич работал в ОАЭ.