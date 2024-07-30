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Шикунов: в кубковом матче с «Динамо» будет много загадок от «Спартака»

Шикунов: в кубковом матче с «Динамо» будет много загадок от «Спартака»
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Динамо» в Фонбет Кубке России. Игра 1-го тура группового этапа состоится завтра, 31 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» всегда был кубковой командой. В том году тоже далеко прошли, выигрывали Кубок недавно. Исторически так сложилось, что там хорошо играют. С «Динамо» будет очень интересный матч, с удовольствием посмотрим. После матча с «Химками» есть хорошие ожидания. Чавес приехал, но ему надо ещё в себя прийти, адаптироваться. Завтра будет много загадок от «Спартака», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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