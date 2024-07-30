Дивеев: «Ростов» — одна из лучших команд РПЛ в контроле мяча, не боится играть в футбол

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о прошедшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

«Все понимали, какая нас ждёт игра в 1-м туре — как они будут нас прессинговать, контролировать мяч и дёргать линии, но мы туда ехали только за победой. Да, хорошо, что забрали очко на выезде. Всё-таки «Ростов» сейчас — одна из самых сильных команд лиги в плане контроля мяча. Эта команда не боится играть в футбол. Понятно, что у них бывают ошибки в начале атаки — вратарь или защитник отдаст неточный пас, опорный неудачно примет мяч. Из-за этого они в прошлом сезоне не раз пропускали», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.