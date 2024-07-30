БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев: «Ростов» — одна из лучших команд РПЛ в контроле мяча, не боится играть в футбол

Дивеев: «Ростов» — одна из лучших команд РПЛ в контроле мяча, не боится играть в футбол
Комментарии

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о прошедшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Все понимали, какая нас ждёт игра в 1-м туре — как они будут нас прессинговать, контролировать мяч и дёргать линии, но мы туда ехали только за победой. Да, хорошо, что забрали очко на выезде. Всё-таки «Ростов» сейчас — одна из самых сильных команд лиги в плане контроля мяча. Эта команда не боится играть в футбол. Понятно, что у них бывают ошибки в начале атаки — вратарь или защитник отдаст неточный пас, опорный неудачно примет мяч. Из-за этого они в прошлом сезоне не раз пропускали», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Надоело быть третьими-пятыми — ЦСКА будет бороться за золото!» Начистоту с Дивеевым
Эксклюзив
«Надоело быть третьими-пятыми — ЦСКА будет бороться за золото!» Начистоту с Дивеевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android