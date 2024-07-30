Игорь Дивеев: надеюсь, официальные матчи сборной России скоро вернутся

Центральный защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о необходимости проводить товарищеские матчи национальной команды с любыми соперниками. В последней игре сборная России встречалась с Беларусью и одержала победу со счётом 4:0.

— Команда у белорусов хорошая, но понятно, что в плане интенсивности и быстроты принятия решений уровень немного ниже. И в плане игры было легко в Минске. Я считаю, главное, что сыграли. Нужно собираться, чтобы тренерский штаб смотрел игроков и выбирал состав. Чтобы, когда что-то хорошее произойдёт, мы были готовы играть на результат для турнирной таблицы. Сборной нужны игры, и как можно больше. Насколько я слышал, в сентябре намечается парочка.

— Тебе всё равно, с кем играть?

— Конечно. Пока всё равно. Лишь бы просто играть в сборной. Плюс повидать пацанов, поболтать, узнать, у кого как дела в клубах.

— Есть надежда, что ещё застанешь официальные матчи и большие турниры действующим футболистом?

— Я надеюсь, они будут скоро», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.