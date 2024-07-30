«Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча 2-го тура с «Зенитом»

Казанский «Рубин» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) после матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом», сообщили в службе коммуникаций РФС «Чемпионату».

Клуб просит разобрать эпизод с назначенным пенальти арбитром Артёмом Чистяковым на 39-й минуте матча в ворота «Рубина».

Напомним, в субботу, 27 июля, состоялся матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и казанским «Рубином». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. «Зенит» одержал победу со счётом 4:0. В первом тайме в ворота «Рубина» был назначен пенальти, которые реализовал Матео Кассьерра.