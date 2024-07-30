БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Давыдов: сегодняшний «Зенит» никто не остановит

Экс-игрок «Спартака» Давыдов: сегодняшний «Зенит» никто не остановит
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о силе нынешнего состава санкт-петербургского «Зенита».

«Кто может остановить «Зенит» в чемпионате? Я думаю, сегодняшний «Зенит» никто не остановит. Конечно, хочется увидеть команду, которая даст бой. Почему-то хочется верить, что это будет «Спартак», но пока с трудом», — приводит слова Дывыдова «РБ Спорт».

В двух стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал шесть очков — команда Сергея Семака разгромила «Рубин» и «Крылья Советов» с одинаковым счётом 4:0. Ранее «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок страны (4:2). Напомним, сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.

Материалы по теме
Вендел: это лучший старт сезона у «Зенита» и лучшая командная игра на моей памяти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android