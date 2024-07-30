Экс-игрок «Спартака» Давыдов: сегодняшний «Зенит» никто не остановит

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о силе нынешнего состава санкт-петербургского «Зенита».

«Кто может остановить «Зенит» в чемпионате? Я думаю, сегодняшний «Зенит» никто не остановит. Конечно, хочется увидеть команду, которая даст бой. Почему-то хочется верить, что это будет «Спартак», но пока с трудом», — приводит слова Дывыдова «РБ Спорт».

В двух стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал шесть очков — команда Сергея Семака разгромила «Рубин» и «Крылья Советов» с одинаковым счётом 4:0. Ранее «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок страны (4:2). Напомним, сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.