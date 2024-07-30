Магомедов — о словах Ориньо про борьбу «Химок» с «Зенитом»: в команде шутили на эту тему

Футболист «Химок» Бутта Магомедов прокомментировал слова защитника подмосковного клуба Ориньо, который сказал, что «Химки» должны бороться с «Зенитом» за чемпионство.

«У Ориньо хороший менталитет. Он верит в лучшее, в свои силы и команду. Молодец, что так думает. Мы немного шутили на эту тему, но логика его слов понятна», — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

Прошлый сезон подмосковные «Химки» провели в Мелбет Первой лиге. По итогам сезона-2023/2024 команда заняла первое место с 66 очками и вышла в Российскую Премьер-Лигу. «Зенит» последние пять сезонов становится чемпионом России (с 2019 по 2024 год). Последним клубом, который выигрывал РПЛ до петербургской команды, является «Локомотив». Кроме того, сине-бело-голубые являются действующими обладателями Фонбет Кубка России.