Новичок «Пари НН» Глазер: в России чувствую себя безопасно, как и в Израиле

Опорный полузащитник «Пари Нижний Новгород» Дан Леон Глазер заявил, что чувствует себя в России в безопасности, а также высказался об атмосфере в Израиле.

«Я приехал из страны, где исторически люди видят войны в течение многих лет. Так что я не боялся приезжать в Россию, потому что хорошо знаю про ситуацию в стране. Может, где-то поблизости с украинской границей и есть какая-то опасность, но здесь, в Нижнем Новгороде, или в Москве, или в центральной части страны спокойно. И я чувствую себя в безопасности. Мне нравится Нижний, люди, которые тут живут. Всё отлично.

Если сравнивать Россию и Израиль, где безопаснее сейчас? Сложно сказать. Обе страны вовлечены в военные действия. Однако в Израиле мы также чувствуем себя в безопасности, страна заботится о защите своих граждан. Я из Тель-Авива, и там спокойнее, чем рядом с границей. Как по мне, в центральных частях обеих стран безопасно», — приводит слова Глазера «РБ Спорт».

Предыдущим клубом 27-летнего Дана Глазера был «Крит». В минувшем сезоне хавбек провёл в составе греческой команды 18 матчей. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 1 млн. Глазер — старший из трёх братьев футболистов в семье. Двое других выступают за «Маккаби» Тель-Авив. Также он кузен израильского вратаря Даниэля Переца, который играет за «Баварию».