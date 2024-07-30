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Александр Мостовой: «Краснодар» пожинает плоды бестолкового назначения Мурада Мусаева

Александр Мостовой: «Краснодар» пожинает плоды бестолкового назначения Мурада Мусаева
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Бывший российский футболист, экс-полузащитник московского «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о «Краснодаре». «Быки» в первых двух матчах нового сезона РПЛ набрали два очка.

«Краснодар» сейчас пожинает плоды решение убрать Ивича и назначить Мусаева. Ещё в прошлом сезоне никто не понял увольнения, и я один из первых кричал: «Как можно убирать Ивича, чья команда идёт на первом месте? И на его место назначать человека, который видел футбол только по телевизору». «Краснодар» при Ивиче претендовал на чемпионство и должен был становиться чемпионом. Но благодаря бестолковому решению «Краснодар» оплошался в прошлом году и в этом сезоне это продолжается», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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