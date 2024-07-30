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Нападающий ЦСКА Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения перехода в ПАОК

Нападающий ЦСКА Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения перехода в ПАОК
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Форвард московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения трансфера в ПАОК.

«Чалов прибудет в Салоники завтра, чтобы завершить трансфер», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы ПАОКа ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, что переход российского форварда в ПАОК вступил в финальную стадию. Сообщалось также, что греческий ПАОК активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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