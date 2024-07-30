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Алан Дзагоев вспомнил, как «пихал» Руслану Безрукову на сборах «Рубина»

Алан Дзагоев вспомнил, как «пихал» Руслану Безрукову на сборах «Рубина»
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Бывший полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев вспомнил, как «пихал» одноклубнику Руслану Безрукову на сборах казанской команды.

— Безруков рассказывал, как вы ему «напихали» на сборах после его неудачного сольного прохода вместо передачи. Расскажите эту историю со своей стороны.
— У него было время на подачу, а он несколько раз убрал под себя, потом начал делать переступы. Я смотрю на него — даже угловой не заработал. Мы уже все в штрафной, и я начал ему орать: «Пофинтил?! Пофинтил?! Хоть бы угловой заработал!» Он смотрит на меня с вылупленными глазами, а я говорю: «Чего смотришь? Мы сюда приходим финтить или голы забивать?» — сказал Безруков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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