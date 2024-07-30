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Таранов объяснил, с чем связан неудачный старт «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ

Таранов объяснил, с чем связан неудачный старт «Крыльев Советов» в сезоне РПЛ
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов объяснил, с чем связан неудачный старт самарской команды в новом сезоне РПЛ.

«Из Самары футболисты только уходят. Давно такого не было, чтобы приобрели квалифицированного игрока. Осинькин справляется как может. Наверное, цель — выращивать молодёжь и отправлять в другие клубы. Поэтому и нет костяка команды, который мог бы делать результат.

Не стоит списывать «Ростов». Команда прилично выглядит в чемпионате. По игре с «Крыльями» всё было закономерно. Ход матча мог бы измениться, но после автогола картина поменялась. Объяснимо, почему самарскую команду так лихорадит на чемпионате. Но это только старт. Делать выводы рано», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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