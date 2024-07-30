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Антон Шунин ведёт переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии

Антон Шунин ведёт переговоры с двумя клубами из Саудовской Аравии
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Два клуба из Саудовской Аравии интересуются российским голкипером Антоном Шуниным. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт о командах Про-Лиги (высшего дивизиона Саудовской Аравии). Это одна из столичных команд (всего в Эр-Рияде их четыре) и «Аль-Оруба», в этом сезоне получившая повышение в классе.

Представители игрока уже ведут переговоры с клубами. Сам вратарь готов к переезду на Аравийский полуостров, но учитывает задачи будущего клуба на сезон. Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии стартует 22 августа.

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.

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