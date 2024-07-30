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Корнаухов: «Ростов» будет ротировать состав на кубковый матч с «Локомотивом»

Корнаухов: «Ростов» будет ротировать состав на кубковый матч с «Локомотивом»
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что «Ростов» в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» проведёт ротацию состава.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
30 июля 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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«Думаю, что в этом матче будет большая ротация. У игроков «Ростова» если не весь состав, то 90% будут заменены. Команда сейчас действительно мощно выглядит. Сильная физически, футболисты сыгранны. «Ростов» более сбалансирован на данном этапе», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, кубковый матч между «Локомотивом» и «Ростовом» состоится сегодня, 30 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. Отметим, что в прошлом сезоне железнодорожники и жёлто-синие встречались дважды в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0.

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