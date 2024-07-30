Игорь Дивеев: Круговой приехал в хорошей форме и всем доволен в ЦСКА

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об адаптации защитника Данила Кругового в московском клубе.

— На связи были во время его ссылки в «Зенит-2»?

— Да, через Ваньку переписывались, общались, поддерживали. Он приезжал к нам в гостиницу, когда мы в Питере играли. Поболтали. Он готовился к переходу в ЦСКА и приехал в хорошей форме.

— Вы-то с Обляковым его выбор наверняка одобрили?

— Конечно. Сказали: приходи, всё покажем и расскажем, тебе понравится. Он доволен. Влился в коллектив точно», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

26-летний левый защитник Данил Круговой в июне 2024 года перешёл в московский ЦСКА из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. После того как зимой 2024 года стало известно, что Круговой не будет продлевать контракт с петербуржцами и перейдёт в ЦСКА, руководство сине-бело-голубых перевело игрока во вторую команду, выступающую в дивизионе «Б» Второй лиги.