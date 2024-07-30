Седрик Гогуа: «Химки» — конкурент «Зенита» за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ

30-летний ивуарийский центральный защитник «Химок» Седрик Гогуа высказался об амбициях подмосковного клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, «Химки» — конкурент «Зенита» за чемпионство в нынешнем сезоне, мы боремся за первое место. У нас отличный тренер и хорошие игроки. Мы пока новая команда, привыкаем друг к другу — нам нужно немного времени. Через две-три игры будем показывать совершенно другой футбол.

«Химки» будут играть как «Зенит»? А почему нет? Мы амбициозные. Нужно думать только о самых высоких целях, что мы и делаем. Результат придёт, мы совершенствуемся», — приводит слова Гогуа «РБ Спорт».

После двух сыгранных туров в нынешнем сезоне РПЛ «Химки» набрали одно очко. «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Седрик Гогуа провёл 11 матчей в составе «Шинника». Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с ярославским клубом завершился 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.