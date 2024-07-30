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«Локомотив» объявил о назначении нового главы селекционного отдела молодёжного футбола

«Локомотив» объявил о назначении нового главы селекционного отдела молодёжного футбола
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Московский «Локомотив» объявил о том, что Игорь Кудряшов назначен руководителем селекционного отдела департамента развития молодёжного футбола клуба. Специалист будет отвечать за селекцию всей вертикали департамента, от младших возрастов до молодёжной команды.

«Рад присоединиться к коллективу железнодорожников, как известно, он здесь самый лучший. В «Локомотиве» традиционно сильная молодёжь, буду рад помочь доукомплектовать команды сильными игроками и продолжить чемпионские традиции детских, юношеских команд и молодёжки «Локо». Хочу выразить благодарность директору Департамента Борису Борисовичу Ротенбергу и руководству Клуба за оказанное доверие», — приводит слова Кудряшова официальный сайт клуба.

Отметим, что последнем местом работы Кудряшова был «Пари НН», где он отвечал как за селекцию игроков основного состава, так и за отбор молодых футболистов.

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