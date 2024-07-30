«Эвертон» представил новую гостевую форму на сезон-2024/2025

Английский «Эвертон» на официальном сайте презентовал комплект новой гостевой формы для сезона-2024/2025.

«Чёрно-жёлтая форма вдохновлена знаменитыми атмосферными вечерами, которые проходили под светом прожекторов стадиона.

От полуфинала Кубка европейских чемпионов 1985 года против «Баварии» до удара Дункана Фергюсона в ворота «Манчестер Юнайтед», потрясшего улицу Гвладис, и незабываемой победы в дерби над «Ливерпулем» со счетом 2:0 в прошлом сезоне — освещённый «Гудисон» снова и снова становился сценой для самых знаковых моментов в истории «Эвертона».

Имитируя свет с помощью современного геометрического узора, привлекающих внимание жёлтых воротничков и носков, а также смелого жёлтого значка башни принца Руперта, выездная модель является последней в серии комплектов Castore на 2024/2025 год, которые находят различные способы отдать дань уважения Великой Старой Леди в последний сезон на стадионе», — говорится в заявлении на сайте клуба.