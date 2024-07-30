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Эракович — о трёх победах «Зенита» на старте сезона: так и хотели начать

Эракович — о трёх победах «Зенита» на старте сезона: так и хотели начать
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал удачный старт сезона-2024/2025 в исполнении сине-бело-голубых.

«Мы хорошо сыграли эти три матча (включая игру за Суперкубок России с «Краснодаром». — Прим. «Чемпионата»). И, конечно, в них приятно было видеть на табло 2:0 или 3:0 в нашу пользу уже после первого тайма. Это верный путь — именно так и хотели начать двигаться по сезону. С другой стороны, это только начало футбольного года. Нам нужно держать этот ритм, тогда остальным командам окажется с «Зенитом» ещё сложнее», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

В двух стартовых турах нового сезона РПЛ «Зенит» набрал шесть очков — команда Сергея Семака разгромила «Рубин» и «Крылья Советов» с одинаковым счётом 4:0. Ранее «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок страны (4:2).

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