Появилось фото формы ПАОКа с фамилией Чалова и девятым игровым номером

Греческий журналист Антонис Цакалаес поделился фотографией формы ПАОКа с фамилией нападающего ЦСКА Фёдора Чалова и девятым игровым номером.

Фото: Журналист Антонис Цакалаес в социальной сети X

Напомним, ранее появилась информация, что Фёдор Чалов прибудет в Грецию 31 июля для завершения трансфера в ПАОК. Сообщалось также, что греческий клуб активирует опцию выкупа футболиста за € 3 млн. В минувшем сезоне 26-летний Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и записал на свой счёт пять результативных передач.

Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.