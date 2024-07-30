Футболист сборной России Дивеев рассказал об изменениях в личной жизни

Центральный защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал об изменениях в личной жизни.

— Четыре года назад ты говорил: «Девушка мне сейчас не нужна. Не хочу отвлекаться от футбола». Как понимаю, семейное положение тоже изменилось?

— Да, личная жизнь изменилась.

— Как вы познакомились?

— Через Костю Кучаева и Лену Радионову. Это их знакомая, подруга. Я с ней списался и начали общаться. Теперь всё здорово и замечательно.

— Она тоже фигуристка?

— Нет, не из спорта. Кто знает, тот знает. У неё есть какие-то фотки, я соцсетями вообще не пользуюсь. Не привлекает меня это», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник ЦСКА провёл два матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.