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Футболист сборной России Дивеев рассказал об изменениях в личной жизни

Футболист сборной России Дивеев рассказал об изменениях в личной жизни
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Центральный защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал об изменениях в личной жизни.

— Четыре года назад ты говорил: «Девушка мне сейчас не нужна. Не хочу отвлекаться от футбола». Как понимаю, семейное положение тоже изменилось?
— Да, личная жизнь изменилась.

— Как вы познакомились?
— Через Костю Кучаева и Лену Радионову. Это их знакомая, подруга. Я с ней списался и начали общаться. Теперь всё здорово и замечательно.

— Она тоже фигуристка?
— Нет, не из спорта. Кто знает, тот знает. У неё есть какие-то фотки, я соцсетями вообще не пользуюсь. Не привлекает меня это», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник ЦСКА провёл два матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол. Трансферная стоимость защитника сборной России, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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