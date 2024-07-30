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Колыванов: в Саудовскую Аравию едут многие, Шунину сделают хорошее предложение

Колыванов: в Саудовскую Аравию едут многие, Шунину сделают хорошее предложение
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Российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на информацию о том, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«У Шунина была хорошая карьера. Он возрастной игрок, но ещё может проявить свои лучшие качества на высоком уровне. Многие сейчас едут в Саудовскую Аравию, наверняка и ему сделают там хорошее предложение. Почти всегда сложно найти профессию после карьеры футболиста. Приходится играть, пока позволяет здоровье.

В Саудовской Аравии серьёзный чемпионат, там играют некогда мировые звёзды. Понятно, что это не из ряда лучших европейских лиг, но уровень хороший», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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