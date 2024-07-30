Шелия: «Зенит» проделал работу над ошибками, не хочет повторить неудачи прошлого сезона

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» на старте нового сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Мне кажется, «Зенит» проделал работу над ошибками, не хочет повторить неудачи прошлого сезона. Видно, что команда на старте чемпионата очень сильна. Всем остальным клубам придётся соответствовать «Зениту», чтобы интрига была жива, а чемпионат был такой же интересный, как годом ранее.

Посмотрим, как будет дальше. Как понимаю, не все команды до конца укомплектовались. Трансферное окно ещё открыто, у всех есть время. Главное, чтобы к этому времени «Зенит» не сильно оторвался», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

В двух стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал шесть очков — команда Сергея Семака разгромила «Рубин» и «Крылья Советов» с одинаковым счётом 4:0. Ранее «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок страны (4:2). Напомним, сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд.