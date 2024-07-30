Таранов: в «Крыльях Советов» сохраняют доверие к Осинькину

Российский экс-футболист Иван Таранов высказался о неудачном старте самарской команды в новом сезоне чемпионата России.

«В «Крыльях Советов» сохраняют доверие к Осинькину. Вся система Самары построена на том, чтобы растить молодёжь. Игорь Витальевич неоднократно доказывал, что хорошо справляется с этой задачей. Не думаю, что в Самаре есть большие амбиции попасть в пятёрку, бороться за высокие места. Но показывать красивый футбол, радовать болельщиков и делать ставку на молодёжь будут продолжать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Самарские «Крылья Советов» в новом сезоне-2024/2025 РПЛ стартовали с двух домашних поражений, после разгромного проигрыша «Зениту» (0:4) уступив 26 июля «Ростову» (1:3). В турнирной таблице чемпионата России по ходу 2-го тура волжане занимают последнее, 16-е место, не набрав ни одного очка при разнице мячей 1:7.