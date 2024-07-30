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Аршавин заявил, что у «Спартака» Романцева и «Зенита» Семака есть схожести

Аршавин заявил, что у «Спартака» Романцева и «Зенита» Семака есть схожести
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Бывший полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака в чём-то похожи на «Спартак» Олега Романцева.

— «Зенит» Семака сильнее «Спартака» Романцева или некорректно сравнивать?
— Я бы не сравнивал «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева, хотя, конечно, некоторые схожести есть.

— Насколько принципиально для «Зенита» обойти «Спартак» в год столетия клуба по количеству российских чемпионств?
— «Спартак» — всегда принципиальный соперник. И быть в чём-то лучше него, думаю, всегда хорошо для болельщиков, потому что они всегда друг другу об этом могут сказать, — приводит слова Аршавина Sport24.

В двух стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал шесть очков — команда Сергея Семака разгромила «Рубин» и «Крылья Советов» с одинаковым счётом 4:0. Ранее «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок страны (4:2). Напомним, сине-бело-голубые становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд. Кроме того, «Зенит» является действующим обладателем Фонбет Кубка России. «Спартак» под руководством Олега Романцева выигрывал пять чемпионских титулов подряд — с 1997-го по 2001-й. Всего вместе с российским специалистом красно-белые выиграли девять титулов.

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