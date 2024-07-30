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«Локомотив» продлил контракт с 19-летним нападающим Радиковским

«Локомотив» продлил контракт с 19-летним нападающим Радиковским
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Московский «Локомотив» официально объявил о продлении контракта с 19-летним нападающим Дмитрием Радиковским. Новое соглашение с игроком будет действовать до 2028 года.

«Желаем Дмитрию больших успехов, постоянного развития и побед в составе «Локомотива»!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

Нападающий находится в системе железнодорожников с 2022 года. За молодёжный состав клуба форвард сыграл 17 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи, а также стал победителем Молодёжной футбольной лиги — 2023.

Вторую половину прошлого сезона нападающий провёл в аренде в белорусском «Арсенале». В составе клуба из Дзержинска Радиковский принял участие в 14 играх, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

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