Пименов: переход Худякова в «Штурм» — это хорошая реклама РПЛ

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о переходе российского голкипера Даниила Худякова в австрийский «Штурм». По мнению Пименова, этот трансфер — отличная реклама для Российской Премьер-Лиги.

«Я так понимаю, что в «Штурм» он идёт первым номером. Он будет получать игровую практику и опыт игры за рубежом. Я считаю, это очень хороший трансфер. Плюс это реклама РПЛ. То есть из России человек уезжает играть в Европу», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Худяков закончил академию «Локомотива» в 2020 году. В сентябре 2021 года вратарь дебютировал в составе взрослой команды железнодорожников. Всего за «Локомотив» Даниил принял участие в 34 матчах во всех турнирах, шесть из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.