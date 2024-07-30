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В «Пари НН» объявили об уходе главного помощника Илича и назвали причину его увольнения

В «Пари НН» объявили об уходе главного помощника Илича и назвали причину его увольнения
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Старший тренер «Пари Нижний Новогород» Величко Капланович покинул клуб по собственному желанию. Причина такого решения специалиста — проблемы со здоровьем. Об этом сообщил генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов.

«Старший тренер Величко Капланович покинул наш клуб по состоянию здоровья. Клуб выражает благодарность тренеру и желает крепкого здоровья. Ждем новой встречи. Всё будет хорошо», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Ранее об уходе Каплановича по собственному желанию сообщал «Чемпионат». По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нижегородцы не набрали очков. 4 августа «Пари НН» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».

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