В «Пари НН» объявили об уходе главного помощника Илича и назвали причину его увольнения

Старший тренер «Пари Нижний Новогород» Величко Капланович покинул клуб по собственному желанию. Причина такого решения специалиста — проблемы со здоровьем. Об этом сообщил генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов.

«Старший тренер Величко Капланович покинул наш клуб по состоянию здоровья. Клуб выражает благодарность тренеру и желает крепкого здоровья. Ждем новой встречи. Всё будет хорошо», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Ранее об уходе Каплановича по собственному желанию сообщал «Чемпионат». По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нижегородцы не набрали очков. 4 августа «Пари НН» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».