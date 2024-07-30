Чилийский защитник Гальдамес успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Крылья Советов»

Чилийский защитник Томас Гальдамес успешно прошёл медосмотр перед трансфером в «Крылья Советов». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Во вторник 25-летний игрок сборной Чили вылетит из Москвы в Самару, где и подпишет контракт с волжским клубом.

Томасу Гальдамесу 25 лет. Он пополнил состав аргентинского «Годой Крус» в начале прошлого года. За этот промежуток футболист провёл в составе команды 50 матчей, в которых забил два гола и оформил пять результативных передач. Контракт игрока с «Годой Крус» рассчитан до конца 2024 года. По данным, предоставленным немецким интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость Гальдамеса оценивается в € 2,5 млн.