Защитник ЦСКА Дивеев назвал самое обидное поражение команды в сезоне-2023/2024

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился воспоминаниями от поражения армейцев в финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 с «Зенитом». Оба матча финала завершились вничью (1:1 и 0:0), а серии 11-метровых сильнее оказались игроки «Зенита» (5:4).

— Кубковое поражение в Питере по пенальти — самый тяжёлый удар в сезоне?

— Наверное, да. Понятно, что в чемпионате за два-три тура до конца мы уже ни за что не боролись. Хотелось взять Кубок, и мы понимали, что есть все шансы. «Зенит» — не «Зенит», любую команду можно побеждать. И в чемпионате мы это сделали. И дома на Кубок хорошо с ними играли, Ерохин только в конце сравнял счёт. В Питере пришлось сложнее. Славка Тороп травму получил. Но у «Зенита» всё равно не было явных моментов. А пенальти — это лотерея. Я спокойно к этому отношусь. Если ты уверен — бей, если нет — дай другому. Да, обидное поражение. Хотелось забрать Кубок. Если бы обыграли «Зенит», «Балтику» прошли бы точно», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.