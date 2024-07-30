Гвардиола: судя по той информации, что есть у меня, Де Брёйне остаётся в «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что бельгийский полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, скорее всего, останется в клубе.

«Он один из самых опытных игроков у нас в команде, он пробыл здесь очень много времени. Кевин был здесь, когда ещё не было меня. Он заслужил право принять решение о своём будущем. Но, судя по той информации, что есть у меня прямо сейчас, он остаётся», — приводит слова Хосепа Гвардиолы City Xtra.

Напомним, ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне дал согласие на переход в саудовский «Аль-Иттихад». Бельгийский полузащитник выступает в составе «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие в 382 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 170 результативными передачами.