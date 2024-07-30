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В «Пари НН» объявили, кто займёт место главного помощника Илича после ухода Каплановича

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, кто станет сменщиком Величко Каплановича, который накануне покинул пост главного помощника Саши Илича. Величко покинул стан нижегородцев из-за проблем со здоровьем, а освободившееся место займёт его брат — Слависа Капланович.

«Слависа Капланович — новый старший тренер и помощник главного тренера клуба «Пари НН». Слависа сменил на этом посту своего брата Величко Каплановича, который покинул клуб по состоянию здоровья. Он преемственно продолжит подготовку команды в этом сезоне.

От лица клуба желаю Слависе ярко проявить себя и помочь команде добиться хороших результатов», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Ранее об уходе Каплановича по собственному желанию сообщал «Чемпионат». По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 нижегородцы не набрали очков. 4 августа «Пари НН» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».