Непомнящий: Шунин в Саудовской Аравии заработает денег и сыграет против Роналду

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на информацию о том, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«В случае возможного перехода Шунина в клуб из Саудовской Аравии желаю ему удачи и чтобы играл. Вратари должны долго играть. Если представилась такая возможность, то это отлично. И ещё важно, что он там заработает денег и сыграет против Роналду», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 1 июля московское «Динамо» объявило об уходе Шунина в связи с истечением срока действия его контракта. Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». В прошлом сезоне Антон Шунин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, три из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 400 тыс.