Доминиканская Республика — Узбекистан: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Доминиканской Республики и Узбекистана. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Узбекистан: Назаров, Хусанов, Хамралиев, Мирсаидов, Рахмоналиев, Одилов, Абдирахматов, Ибрагимов, Буриев, Джиянов, Норчаев.

Доминиканская Республика: Вальдес, Пуйоль, Урбаес, Перес, Монтес Де Ока, Лоренсо, Де Леон, Нуньес, Мёршель, Федерико, Уренья.

Кроме сборных Египта и Узбекистана, в группе С выступят национальные команды Доминиканской Республики и Испании. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.