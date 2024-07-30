БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доминиканская Республика — Узбекистан: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024

Доминиканская Республика — Узбекистан: стартовые составы команд на матч Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 июля, состоится матч 3-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года, в котором встретятся участники группы С сборные Доминиканской Республики и Узбекистана. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
30 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Доминиканская Республика U23
Не начался
Узбекистан U23
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

Узбекистан: Назаров, Хусанов, Хамралиев, Мирсаидов, Рахмоналиев, Одилов, Абдирахматов, Ибрагимов, Буриев, Джиянов, Норчаев.

Доминиканская Республика: Вальдес, Пуйоль, Урбаес, Перес, Монтес Де Ока, Лоренсо, Де Леон, Нуньес, Мёршель, Федерико, Уренья.

Кроме сборных Египта и Узбекистана, в группе С выступят национальные команды Доминиканской Республики и Испании. Две лучшие команды выйдут в четвертьфинал турнира.

Материалы по теме
Самое вирусное фото Олимпиады-2024. Законы физики отдыхают
Фото
Самое вирусное фото Олимпиады-2024. Законы физики отдыхают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android